Boston prvýkrát v sezóne prehral, neuspel v Minnesote po predĺžení

NBA - výsledky:



Detroit - Golden State 109:120, Indiana - San Antonio 152:111, Orlando - Dallas 102:117, Philadelphia - Washington 146:128, Brooklyn - Milwaukee 125:129, Miami - Los Angeles Lakers 108:107, New York - Los Angeles Clippers 111:97, Chicago - Utah 130:113, Houston - Sacramento 122:97, Minnesota - Boston 114:109 pp, Oklahoma City - Atlanta 126:117, Denver - New Orleans 134:116

New York 7. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu si v šiestom stretnutí novej sezóny NBA pripísali prvú prehru, na palubovke Minnesoty podľahli 109:114 po predĺžení. Timberwolves viedol s 38 bodmi Anthony Edwards, Bostonu nestačilo 32 bodov Jaysona Tatuma. Na ihrisku sa prvýkrát v prebiehajúcom ročníku objavil James Harden, ktorý si vynútil výmenu z Philadelphie do Los Angeles Clippers, no z víťazstva sa netešil. New York ustrážil domácu palubovku a triumfoval 111:97.