Boston rozdrvil Rangers 10:2, Pastrňák 0+6, Chusnutdinov 4+1
Bruins dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí a vo Východnej konferencii strácajú už len bod na pozíciu s druhou voľnou kartou.
Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins potvrdili zlepšujúcu sa formu, keď v sobotňajšom dueli NHL deklasovali New York Rangers 10:2. V zápase exceloval český útočník David Pastrňák, ktorý sa na vysokom víťazstve podieľal šiestimi asistenciami. Marat Chusnutdinov nastrieľal štyri góly a pridal asistenciu, Pavel Zacha zaznamenal hetrik.
Bruins dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí a vo Východnej konferencii strácajú už len bod na pozíciu s druhou voľnou kartou. Rangers utrpeli tretiu prehru za sebou a na postupovú priečku strácajú päť bodov.
NHL - sumár:
Boston Bruins - New York Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
Góly: 3. Chusnutdinov (Pastrňák, Jokiharju), 8. Zacha (McAvoy), 20. Zacha (E. Lindholm, Pastrňák), 23. Minten (Arvidsson, Steeves), 27. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm), 32. Zacha (Mittelstadt), 36. McAvoy (Pastrňák, Aspirot), 44. Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov), 52. Minten (Pastrňák, Chusnutdinov), 59. Chusnutdinov (Jokiharju, Minten) - 2. Zibanejad (Panarin, Robertson), 35. Miller (Zibanejad, Trocheck). Brankári: Swayman - Quick (32. Martin), strely na bránku: 34:29.
