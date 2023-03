Boston s istým triumfom v základnej časti, 300. gól McDavida

New York 31. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu si víťazstvom nad Columbusom zabezpečili zisk Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti NHL. Bruins sa od úvodu súťaže usadili na čele priebežného poradia, vytvorili niekoľko rekordov a do vyraďovacích bojov vstúpia z najvýhodnejšej pozície. "Zatiaľ je to magická sezóna," povedal tréner Jim Montgomery.



Boston má na čele NHL aj Východnej konferencie nedostihnuteľný 18-bodový náskok pred Carolinou. V doterajšom priebehu súťaže nazbieral v 75 zápasoch 121 bodov za 58 víťazstiev a 5 prehier po predĺžení, resp. samostatných nájazdoch. Iba v 12 zápasoch nebodoval. "Samozrejme, že sme hrdí na to, čo sme doteraz dosiahli. Máme za sebou mnohé zápasy a veľa tvrdej práce. Je výborné, že sa naďalej držíme nášho procesu a rastieme ako tím," povedal kapitán Patrice Bergeron. O víťazstve nad Columbusom 2:1 po predĺžení rozhodol najproduktívnejší hráč tímu a druhý najlepší strelec doterajšieho priebehu súťaže David Pastrňák. Pred ním sa do streleckej listiny zapísal aj Tyler Bertuzzi, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. "Je zábavné víťaziť. Každý deň nastupujeme do zápasu s jasným cieľom, za ktorým ideme. Máme úžasný tím a užívame si sezónu," poznamenal Bertuzzi, ktorého Bruins získali v závere prestupovej uzávierky z Detroitu.



Bruins potrebovali na zabezpečenie si prvenstva v základnej časti 75 zápasov. Od roku 1986, keď sa začalo s udeľovaním trofeje, je to štvrtý najlepší výkon. Skôr ju získali iba hráči Detroitu v rokoch 1996 a 2022 (71, resp. 74 zápasov) a Tampy Bay v roku 2019 (73).



Kapitán Edmontonu Oilers Connor McDavid strelil proti Los Angeles svoj 300. gól v základnej časti. Spomedzi aktívnych hráčov potrebovali na túto métu menej zápasov iba Alexander Ovečkin (473) a Steven Stamkos (550). McDavid doteraz odohral v základnej časti celkovo 563 zápasov, v ktorých pridal k 300 gólom 541 asistencií. Iba Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bryan Trottier a Slovák Peter Šťastný pred ním dokázali nazbierať 300 gólov a 500 asistencií ešte pred odohratím 600. zápasu.



Svoj 300. gól strelil vo veku 26 rokov a 76 dní, pričom iba 10 hráči boli pri dosiahnutí tohto míľnika mladší. V najnižšom veku ho dosiahol Wayne Gretzky (takisto v drese Edmontonu), keď mal 22 rokov a 321 dní.



McDavid sa stal zároveň prvým hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahol počas jeden sezóny minimálne päť 10-zápasových bodových sérií. Po Leonovi Draisaitlovi a Evanderovi Kaneovi je tretí hráč Oilers, ktorý v marci zavŕšil tretiu stovku gólov v NHL. V pozícii najproduktívnejšieho hráča doterajšieho priebehu základnej časti má na konte už 144 bodov (61+83).