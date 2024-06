Boston sa ujal vedenia vo finále, Dallas zdolal presvedčivo 107:89

finále play off NBA - 1. zápas:



Boston Celtics - Dallas Mavericks 107:89



/stav série: 1:0/

Boston 7. júna (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics vstúpili úspešne do bojov o titul v NBA. V úvodnom zápase finálovej série zdolali doma v noci na piatok hráčov Dallasu Mavericks presvedčivo 107:89, keď už po polčase viedli 63:42.Najlepším strelcom víťazov bol Jaylen Brown s 22 bodmi. Zažiaril aj lotyšský pivot Kristaps Porziňgis, ktorý vynechal predchádzajúcich 10 duelov v play off pre zranenie lýtka. Nastúpil ako náhradník a zaznamenal 20 bodov. Celtics ukázali silu svojho kolektívu, keď v dvojciferných číslach sa ocitla kompletná základná päťka a spolu s Porziňgisom tak šesť hráčov. Dallas strelecky potiahol iba Luka Dončič, ktorý nazbieral 30 bodov a 10 doskokov, no zároveň mal iba jedinú asistenciu. Rozdiel v počte finálnych prihrávok oboch tímov bol markantný, Boston v tejto štatistike zvíťazil 23:9. Domáci výrazne lepšie strieľali aj spoza trojkového oblúka a to v pomere 16:7, na body lavičky zvíťazili Celtics 32:20. Druhý duel finále je na programe v noci na pondelok (2.00 SELČ) opäť v Bostone.