Boston slávnostne vyradil dres Cháru
Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil pred nočným zápasom proti Seattlu a slovenský obranca sa stal trinástou legendou v histórii Bruins, ktorú klub ocenil touto poctou.
Autor TASR,aktualizované
Boston 16. januára (TASR) - Klub zámorskej NHL Boston Bruins slávnostne vyradil dres s číslom 33 na počesť Zdena Cháru. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil pred nočným zápasom proti Seattlu a slovenský obranca sa stal trinástou legendou v histórii Bruins, ktorú klub ocenil touto poctou.
Pre Cháru ide o zavŕšenie obdobia, v ktorom ho uviedli do troch siení slávy. Počas MS 2025 sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a v auguste vstúpil do Siene slávy slovenského hokeja. V novembri 2025 bol hlavnou tvárou skupiny hokejových osobností, ktoré sa stali novými členmi Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
Cháru počas takmer hodinovej ceremónie sprevádzala jeho manželka a tri deti, nechýbali ani viacerí členovia z tímu, ktorý v roku 2011 získal Stanley Cup a prišli aj niektorí hráči, ktorých dres už bol vyradený zo sady Bruins. Chára sa stal prvou legendou Bruins s vyveseným dresom od roku 2022, keď klub touto poctou ocenil útočníka Willieho O´Reeho s číslom 22. Svoje dresy už majú pod stropom bostonskej TD Garden aj bývalí obrancovia Eddie Shore (2), Lionel Hitchman (3), Bobby Orr (4) a Ray Bourque (77) a útočníci Dit Clapper (5), Phil Esposito (7), Cam Neely (8), Johnny Bucyk (9), Milt Schmidt (15), Rick Middleton (16) a Terry O´Reilly (24).
„Som úplne ohromený, mám pocit ako keby to ani nebola pravda,“ povedal Chara pred rozburácanou arénou na úvod svojho prejavu a na tvári mal široký úsmev. „Nosiť tento dres pred vami všetkými bola najväčšia česť. Od prvého dňa som vedel, že máme najlepších fanúšikov. Bez toho aby som znevažoval iné mestá, myslím si, že neexistuje lepšie miesto ako TD Garden," dodal „Big Z" počas svojho približne 15 minútového prejavu. Na záver ceremónie vytiahli na lanách Chárove číslo 33 pod strop symbolicky jeho deti.
Na oslavu vyvesenia Chárovho čísla 33 pod strechu TD Garden dostali fanúšikovia exkluzívnu figúrku Zdena Cháru, ktorá pripomína jeho kariéru v Bostone Bruins. Zobrazuje jeden z najpamätnejších momentov Chárovho pôsobenia v drese Bruins, keď zdvihol nad hlavu Stanley Cup.
Chára sa stal štvrtým rodákom zo Slovenska, ktorého dres vyradil niektorý z klubov v NHL. Pred ním sa tejto pocty dočkali bývalí útočníci Stan Mikita (Chicago Blackhawks, dres č. 21), Peter Šťastný (Quebec Nordiques, 26) a Marián Hossa (Chicago Blackhawks, 81). Zároveň sa stal 27. Európanom s vyveseným dresom v NHL. „Európske“ číslo 33 vyradil aj klub Vancouver Canucks na počesť bývalého švédskeho útočníka Henrika Sedina.
Klub informoval o vyvesení Chárovho dresu začiatkom októbra 2025. Zároveň zverejnil aj video, na ktorom prezident Bruins Cam Neely zaviedol bývalého slovenského obrancu do priestorov TD Garden a povedal mu: „Dôvod, prečo sa tu nachádzame je ten, že medzi vyradené čísla 24 a 77, pôjde v tejto sezóne tvoje číslo 33.“ Chára zostal zaskočený, keďže túto informáciu neočakával. „O môj Bože. Ďakujem veľmi pekne, je to neuveriteľná pocta. Ani neviem, čo mám povedať, dostali ste ma. Som šokovaný, prekvapený a vďačný,“ konštatoval posledný nositeľ čísla 33 v histórii Boston Bruins.
Chára zastával počas celého pôsobenia v tíme funkciu kapitána. V roku 2011 priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára. Za „medvede“ odohral v súčte základnej časti a play off 1173 zápasov.„Nikto nedokáže lepšie stelesniť to, čo znamená byť hráčom Bostonu Bruins, ako Zdeno Chára. Priniesol do Bostonu osobitný štýl líderstva, keď každý deň motivoval svojich spoluhráčov. Počas svojich 14 rokov ako kapitán pomohol definovať náš hokej svojou snahou o dokonalosť na ľade a športovým správaním, ako aj svojím odhodlaním slúžiť komunite v Bostone mimo ľadu,“ povedal generálny riaditeľ Bruins Charlie Jacobs.
Chára nastúpil počas kariéry celkovo do 1680 zápasov základnej časti, čo je historický rekord medzi obrancami. V roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny, o dva roky pridal do svojej zbierky aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra súťaže. Šesťkrát si zahral v Zápase hviezd NHL. Profiligovú kariéru ukončil v roku 2022 ako hráč New Yorku Islanders.
Celkovo trikrát doviedol Bruins do finále play off NHL. Na triumf z roku 2011 sa mu však už nepodarilo nadviazať. V roku 2013 Boston podľahol Chicagu, o šesť rokov neskôr nestačil na St. Louis. Chára hral v tejto sérii napriek fraktúre čeľuste a nastupoval s celotvárovým krytom. „Nebolo to jediné zranenie, ktoré som vtedy mal. Trápil ma aj lakeť a mal som zničené rameno. Vedel som, že môžem hrať, tak som tomu neprikladal význam,“ prezradil Chára.
V lete 2026 plánuje dať symbolickú bodku za hráčskou kariérou exhibičným zápasom v Trenčíne. Zúčastniť by sa na ňom malo viacero zvučných mien vrátane zahraničných hviezd. Chára o akcii informoval v auguste 2025 a z očakávaných hráčov zatiaľ prezradil iba meno Davida Pastrňáka.
Záľuba v športovaní aj mimo hokejových arén ho neopustila ani po kariére. V Bostone sa už zúčastnil aj slávneho maratónu. V apríli 2023 na ňom dosiahol čas 3:30 h, neskôr absolvoval aj náročné preteky Ironman. Predstavil sa už na viacerých maratónskych tratiach a blízko má aj k bicyklu. „Užívam si jazdu na bicykli aj beh. Vždy to boli dôležité súčasti mojej prípravy na sezónu. Po kariére mi chýbal tím. Ako športovec máte stanovený program, no po kariére vám zrazu chýba jasne daný kalendár, takže si poviete - čo by som mal robiť?,“ vtipkoval Chára.
