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Boston slávnostne vyvesí dres Bergerona s číslom 37
Pre bývalého kanadského útočníka to bude ďalšia pocta za jeho kariéru, počas nedávnych MS vo Švajčiarsku vstúpil do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Autor TASR
Boston 18. júna (TASR) - Klub zámorskej NHL slávnostne vyvesí dres Patricea Bergerona s číslom 37. Pre bývalého kanadského útočníka to bude ďalšia pocta za jeho kariéru, počas nedávnych MS vo Švajčiarsku vstúpil do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Bergeron odohral v drese Bruins všetkých 19 sezón profesionálnej kariéry a v roku 2011 s nimi získal Stanleyho pohár.
Zároveň patrí k najvážnejším kandidátom na vstup do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) pre rok 2026. Vedenie HHOF zverejní mená „triedy 2026“ v pondelok 22. júna. Vedenie Bruins zatiaľ bližšie nešpecifikovalo dátum a čas slávnostného vyradenia Bergeronovho čísla. „Patrice bol ten typ vzácneho, generačného talentu, ktorý chcel každý tím. Bol to obratný tvorca hry a nepopierateľne najlepší defenzívny krídelník v histórii NHL. Ale bolo to práve vodcovstvo, ktoré poskytoval na ľade aj v šatni, čo z neho urobilo skutočne odlišného hráča a legendu Boston Bruins,“ povedal majiteľ Bruins Jeremy M. Jacobs
Štyridsaťročný Kanaďan je jeden z tridsiatky hráčov, ktorí počas kariéry získali Stanleyho pohár, zvíťazili na ZOH a aj MS.
Bergeronove číslo 37 bude štrnástym, ktoré organizácia vyradila z používania, a pripojí sa k číslam 33 (Zdeno Chára, 2026), 22 (Willie O'Ree, 2022), 16 (Rick Middleton, 2018), 8 (Cam Neely, 2004), 24 (Terry O'Reilly, 2002), 77 (Ray Bourque, 2001), 7 (Phil Esposito, 1987), 9 (Johnny Bucyk, 1980), 4 (Bobby Orr, 1979), 15 (Milt Schmidt, 1955), 2 (Eddie Shore, 1947), 5 (Aubrey „Dit“ Clapper, 1947) a 3 (Lionel Hitchman, 1934).
Bruins draftovali Bergerona v 2. kole (celkovo 45.) v roku 2003. Celú kariéru strávil v drese Bruins a ukončil ju v júli 2023. V základnej časti NHL odohral celkovo 1294 zápasov s bilanciou 427 gólov a 613 asistencií (1040 bodov). Stal sa štvrtým hráčom, ktorý za Boston získal tisíc bodov.
Bergeron bol dôležitá súčasť Bruins aj v roku 2011, keď ich slovenský kapitán Zdeno Chára doviedol k triumfu v Stanleyho pohári. V rozhodujúcom 7. finálovom zápase proti Vancouveru (4:0) strelil dva góly. S Chárom sa delí o rekord NHL v počte štartov v 7. zápase (14).
Bergeron získal rekordných šesť trofejí Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka NHL (2012, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023) a na túto cenu ho nominovali v 12 sezónach po sebe, čo je najdlhšia séria v histórii NHL. Je tiež trojnásobným účastníkom Zápasu hviezd NHL (2015, 2016, 2022).
Práve Bergeron získal kapitánske „C“ po tom, čo Zdeno Chára v roku 2020 odišiel z Bostonu. Vo svojej prvej sezóne ako kapitán (2020 – 2021) získal cenu Mark Messier Leadership Award za príkladné vedenie na ľade aj mimo neho. Po sezóne 2012 – 2013 mu do zbierky pribudla aj trofej King Clancy Memorial Trophy za jeho záväzky voči bostonskej komunite.
Slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť sledovať Bergerona naživo 21. augusta, keď sa zúčastní rozlúčkového zápasu Zdena Cháru v Trenčíne.
Zároveň patrí k najvážnejším kandidátom na vstup do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) pre rok 2026. Vedenie HHOF zverejní mená „triedy 2026“ v pondelok 22. júna. Vedenie Bruins zatiaľ bližšie nešpecifikovalo dátum a čas slávnostného vyradenia Bergeronovho čísla. „Patrice bol ten typ vzácneho, generačného talentu, ktorý chcel každý tím. Bol to obratný tvorca hry a nepopierateľne najlepší defenzívny krídelník v histórii NHL. Ale bolo to práve vodcovstvo, ktoré poskytoval na ľade aj v šatni, čo z neho urobilo skutočne odlišného hráča a legendu Boston Bruins,“ povedal majiteľ Bruins Jeremy M. Jacobs
Štyridsaťročný Kanaďan je jeden z tridsiatky hráčov, ktorí počas kariéry získali Stanleyho pohár, zvíťazili na ZOH a aj MS.
Bergeronove číslo 37 bude štrnástym, ktoré organizácia vyradila z používania, a pripojí sa k číslam 33 (Zdeno Chára, 2026), 22 (Willie O'Ree, 2022), 16 (Rick Middleton, 2018), 8 (Cam Neely, 2004), 24 (Terry O'Reilly, 2002), 77 (Ray Bourque, 2001), 7 (Phil Esposito, 1987), 9 (Johnny Bucyk, 1980), 4 (Bobby Orr, 1979), 15 (Milt Schmidt, 1955), 2 (Eddie Shore, 1947), 5 (Aubrey „Dit“ Clapper, 1947) a 3 (Lionel Hitchman, 1934).
Bruins draftovali Bergerona v 2. kole (celkovo 45.) v roku 2003. Celú kariéru strávil v drese Bruins a ukončil ju v júli 2023. V základnej časti NHL odohral celkovo 1294 zápasov s bilanciou 427 gólov a 613 asistencií (1040 bodov). Stal sa štvrtým hráčom, ktorý za Boston získal tisíc bodov.
Bergeron bol dôležitá súčasť Bruins aj v roku 2011, keď ich slovenský kapitán Zdeno Chára doviedol k triumfu v Stanleyho pohári. V rozhodujúcom 7. finálovom zápase proti Vancouveru (4:0) strelil dva góly. S Chárom sa delí o rekord NHL v počte štartov v 7. zápase (14).
Bergeron získal rekordných šesť trofejí Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka NHL (2012, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023) a na túto cenu ho nominovali v 12 sezónach po sebe, čo je najdlhšia séria v histórii NHL. Je tiež trojnásobným účastníkom Zápasu hviezd NHL (2015, 2016, 2022).
Práve Bergeron získal kapitánske „C“ po tom, čo Zdeno Chára v roku 2020 odišiel z Bostonu. Vo svojej prvej sezóne ako kapitán (2020 – 2021) získal cenu Mark Messier Leadership Award za príkladné vedenie na ľade aj mimo neho. Po sezóne 2012 – 2013 mu do zbierky pribudla aj trofej King Clancy Memorial Trophy za jeho záväzky voči bostonskej komunite.
Slovenskí fanúšikovia budú mať možnosť sledovať Bergerona naživo 21. augusta, keď sa zúčastní rozlúčkového zápasu Zdena Cháru v Trenčíne.