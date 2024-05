Boston triumfoval na palubovke Indiany a postúpil do finále NBA

semifinále play off NBA



finále Východnej konferencie - 4. zápas:



Indiana Pacers - Boston Celtics 102:105



/konečný stav série: 0:4, Boston postúpil do finále play off/

Indianapolis 289. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics si po dvoch rokoch opäť zahrajú o titul v zámorskej NBA. V noci na utorok zvíťazili vo štvrtom dueli finále Východnej konferencie na palubovke Indiany Pacers 105:102 a v sérii triumfovali suverénne 4:0 na zápasy.Boston sa vo finále play off stretne s úspešnejším zo súboja dvoch najlepších tímov zo "západu" medzi Dallasom Mavericks a Minnesotou Timberwolves. Dallas vedie v sérii 3:0.O víťazstve Celtics vo štvrtom stretnutí rozhodol úspešný trojkový pokus Derricka Whitea 45 sekúnd pred koncom. Hostia predtým zmazali deväťbodové manko, ich najlepším strelcom bol Jaylen Brown s 29 bodmi. Jayson Tatum pridal 26 bodov, 13 doskokov a osem asistencií, White zaznamenal 16 bodov.Indiana sa opäť musela zaobísť bez zraneného Tyreseho Haliburtona. Nestačilo jej ani 24 bodov z ruky Andrewa Nembharda, ktorý mal aj 10 asistencií a šesť doskokov, no v koncovke neuspel pri svojom trojkovom pokuse, ktorým mohol poslať duel do predĺženia.Boston bude hrať o svoj rekordný 18. titul v NBA, naposledy sa z celkového triumfu tešil v roku 2008. Pred dvoma rokmi neuspel vo finálovej sérii proti Golden State Warriors.