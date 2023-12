Boston ukončil štvorzápasovú víťaznú sériu Islanders

NHL - výsledky:



NY Rangers - Anaheim 5:1,

Carolina - Nashville 5:6 pp,

NY Islanders - Boston 4:5 pp a sn,

Dallas - Ottawa 5:4,

Arizona - San Jose 1:0,

Vegas - Buffalo 2:5

New York 16. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Súpera tak zdolali v šiestom vzájomnom zápase za sebou. Dva body za hostí (1+1) zaznamenal David Pastrňák, domáci prehrali prvýkrát po štyroch zápasoch. V šiestich nočných stretnutiach nezasiahol do hry ani jeden Slovák.V New Yorku sa spomedzi domácich tímov darilo viac Rangers, ktorí zvíťazili nad Anaheimom vysoko 5:1. Dva góly vrátane vyrovnávajúceho vsietil Chris Kreider a jeho tím má momentálne tretí najvyšší počet gólov v lige. Na konečný výsledok upravil tri sekundy pred koncom zápasu Adam Edström a skóroval tak premiérovo vo svojom prvom zápase v NHL.