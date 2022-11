Boston uspel deviatykrát v sérii, Dončič má 50. triple double

NBA - výsledky:



Washington - Miami 107:106 pp, Cleveland - Charlotte 132:122 p2p, Philadelphia - Milwaukee 110:102, Chicago - Orlando 107:108, Houston - Indiana 91:99, Memphis - Oklahoma City 121:110, Dallas - Denver 127:99, New Orleans - Boston 109:117, Utah - Phoenix 134:133, Golden State - New York 111:101, Los Angeles Lakers - Detroit 128:121

New York 19. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili v deviatom stretnutí v sérii, keď v noci na sobotu zdolali New Orleans na súperovej palubovke 117:109. Potvrdili tak post najlepšieho tímu NBA. Celtics v zápase premenili 20 trojkových pokusov, Jaylen Brown viedol tím s 27 bodmi a 10 doskokmi.Luka Dončič zaznamenal 50. triple double v kariére a hlavne jeho zásluhou Dallas zdolal doma Denver 127:99. Slovinský rozohrávač si zapísal 33 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií a tri dvojciferné ukazovatele dosiahol vo svojom 278. zápase v NBA. Zvládol to tak o jeden duel rýchlejšie ako Magic Johnson, iba Oscar Robertson to v histórii dokázal skôr, už v zápase číslo 111. Denveru v zápase chýbali ich opory Nikola Jokič, Jamal Murray a Aaron Gordon, všetci traja ochoreli.