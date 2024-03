Boston uspel v Chicagu a natiahol víťaznú sériu na deväť duelov

NBA - sumáre:



New York Knicks - Brooklyn Nets 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)



najviac bodov: DiVincenzo 31, McBride 26, Brunson a Hartenstein po 17 - Thomas 19, Mikal Bridges 18, Johnson 13





Orlando Magic - Sacramento Kings 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)



najviac bodov: Isaac 25, Banchero 22, F. Wagner 18 - Fox 31, K. Murray 22, Sabonis 21 (14 doskokov)





Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)



najviac bodov: D. Murray 28 (12 asistencií), Fernando 25, G. Mathews 20 - Miles Bridges 27, Miller 13, Richards 12 (16 doskokov)





Houston Rockets - Utah Jazz 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)



najviac bodov: Jalen Green 41, VanVleet 34, Jeff Green 21 - Collins 25, Sexton 20, Sensabaugh 16





Chicago Bulls - Boston Celtics 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)



najviac bodov: DeRozan 28, Caruso, Dosunmu a Vučevič po 14 - Tatum 26, Hauser a Horford po 23





San Antonio Spurs - Phoenix Suns 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)



najviac bodov: Johnson 14, Wembanyama 13, Wesley 12 - Booker 32, Durant 25, Beal 13





Washington Wizards - Toronto Raptors 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)



najviac bodov: Avdija 22 (13 doskokov), Kispert a Poole po 18 - Trent 31, Dick 17, Olynyk 14 (10 asistencií)





Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)



najviac bodov: Reath 24, Henderson 22, Camara 16 - Jackson 23, Gordon 22 (12 doskokov), Braun 17

Washington 24. marca (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Boston si pripísal deviaty triumf v sérii, keď v noci na nedeľu zvíťazil na palubovke Chicaga 124:113. O vyraďovaciu časť bojujúci Houston zaznamenal ôsmy triumf za sebou, keď si poradil s Utahom 147:119. Pod čiarou postupu do play in tak zaostáva na 11. priečke už iba o 1,5 duelu za Golden State.Chicagu patrí 9. priečka na východe a bojuje o účasť v play off, no suverénny líder ligy pre to nemal pochopenie a pripravil mu tretiu prehru za sebou. Navyše sa mu to podarilo, hoci nechal odpočívať opory Jaylena Browna a Kristapsa Porziňgisa. Hráči Celtics premenili 21 trojok, najviac bodov dal Jayson Tatum - 26. Do základu sa posunul Sam Hauser a trafil sedem z ôsmich trojok. Bulls nestačilo 28 bodov veterána DeMara DeRozana. "" pochvaľoval si kouč Celtics Joe Mazzulla podľa AFP.Víťazná séria Houstonu je už pre klub najdlhšia od roku 2019. Do formy sa dostáva najmä rozohrávač Jalen Green, ktorý po týždni opäť prekonal hranicu 40 bodov, zaznamenal 41. "" pripomenul Green.Portland už sezónu iba dohráva, jeho hráčov trápia zranenia, a tak postavil do základnej zostavy päť nováčikov súťaže. To sa stalo iba druhýkrát v histórii ligy, pričom táto štatistika sa eviduje od roku 1971. Predtým niečo podobné urobili iba Golden State v roku 2012 a v základe bol vtedy aj Klay Thompson. Mladíci Blazers podľahli Denveru doma iba tesne 111:114, Nuggets duel zvládli, hoci nechali oddychovať svoje opory Nikolu Jokiča a Jamala Murrayho.