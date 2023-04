Boston vedie v prvom kole nad Atlantou, Cleveland a Phoenix vyrovnali

NBA - 1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Boston - Atlanta 119:106



/stav série: 2:0/





Cleveland - New York 107:90



/stav série: 1:1/





štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Phoenix - LA Clippers 123:109



/stav série: 1:1/

New York 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu vedú v sérii 1. kola play off NBA nad Atlantou už 2:0. V druhom dueli zdolali doma svojho súpera 119:106, keď sa 29 bodmi prezentoval Jayson Tatum. Derrick White pridal 26 bodov a sedem doskokov. Cleveland a Phoenix v druhých dueloch doma uspeli a vyrovnali stav série na 1:1.Phoenix si poradil s Los Angeles Clippers 123:109 najmä vďaka 38 bodom v podaní Devina Bookera. Ďalších 25 pribudlo na konto Kevina Duranta. Strelecký líder Clippers bol Kawhi Leonard s 31 bodmi, v prvom dueli dosiahol 38. Russell Westbrook mal za hostí 28 bodov. Séria sa sťahuje do Los Angeles, tretí zápas je na programe v noci na piatok.Cleveland vyhral v druhom zápase štvrťfinále Východnej konferencie nad New Yorkom Knicks 107:90 a odplatil súperovi prehru z prvého stretnutia série. Darius Garland k tomu prispel 32 bodmi.