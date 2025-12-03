< sekcia Šport
Boston vyhral nad NY Knicks 123:117 vďaka 43 bodom od Jaylena Browna
Viac ich dosiahol už iba Anthony Edwards (44) v drese Minnesoty Timberwolves, čím prispel k víťazstvu svojho tímu nad New Orleans Pelicans 149:142 po predĺžení.
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad New Yorkom Knicks 123:117. Tretí triumf na domácej palubovke za sebou pridali najmä vďaka Jaylenovi Brownovi, ktorý zaznamenal 43 bodov. Viac ich dosiahol už iba Anthony Edwards (44) v drese Minnesoty Timberwolves, čím prispel k víťazstvu svojho tímu nad New Orleans Pelicans 149:142 po predĺžení.
NBA - výsledky:
Philadelphia - Washington 121:102, Toronto - Portland 121:118, Boston - NY Knicks 123:117, New Orleans - Minnesota 142:149 pp, San Antonio - Memphis 126:119, Golden State - Oklahoma City 88:91 po 3. štvrtine
