Boston vyhral v Buffale 2:1 pp, Minnesota triumfovala v Dallase 4:2

Na snímke Dávid Pastrňák strieľa víťazný gól. Foto: TASR/AP

New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v noci na stredu v piatom zápase 1. kola play off zámorskej NHL na ľade Buffala 2:1 po predĺžení. Stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie tak znížili na 2:3. O triumfe Bruins rozhodol v 70. minúte český útočník David Pastrňák.

Minnesota triumfovala v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Dallasu 4:2 a v sérii sa ujala vedenia 3:2. Víťazný gol Wild vsietil v závere druhej tretiny v presilovej hre Matt Boldy. Ruský kanonier Kirill Kaprizov si pripísal na konto gól a dve asistencie.



1. kolo play off NHL


štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

piaty zápas:

Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2 pp

/stav série: 3:2/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/


piate zápasy:

Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4

/stav série: 2:3/



Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1 v 3. tretine
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria