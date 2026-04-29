Boston vyhral v Buffale 2:1 pp, Minnesota triumfovala v Dallase 4:2
Minnesota triumfovala v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Dallasu 4:2 a v sérii sa ujala vedenia 3:2.
Autor TASR
New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v noci na stredu v piatom zápase 1. kola play off zámorskej NHL na ľade Buffala 2:1 po predĺžení. Stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie tak znížili na 2:3. O triumfe Bruins rozhodol v 70. minúte český útočník David Pastrňák.
Minnesota triumfovala v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Dallasu 4:2 a v sérii sa ujala vedenia 3:2. Víťazný gol Wild vsietil v závere druhej tretiny v presilovej hre Matt Boldy. Ruský kanonier Kirill Kaprizov si pripísal na konto gól a dve asistencie.
1. kolo play off NHL
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2 pp
/stav série: 3:2/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piate zápasy:
Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4
/stav série: 2:3/
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1 v 3. tretine
Minnesota triumfovala v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Dallasu 4:2 a v sérii sa ujala vedenia 3:2. Víťazný gol Wild vsietil v závere druhej tretiny v presilovej hre Matt Boldy. Ruský kanonier Kirill Kaprizov si pripísal na konto gól a dve asistencie.
1. kolo play off NHL
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2 pp
/stav série: 3:2/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piate zápasy:
Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4
/stav série: 2:3/
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1 v 3. tretine