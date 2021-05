Boston vymazal proti San Antoniu 32-bodovú stratu, Tatum dal 60 bodov

sumáre:



PHILADELPHIA 76ERS - ATLANTA HAWKS 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)



Najviac bodov: Howard 19 (11 doskokov), Embiid, T. Harris a Simmons po 18 - Trae Young 32, Gallinari 16, Okongwu 12





BOSTON CELTICS - SAN ANTONIO SPURS 143:140 pp (16:39, 32:38, 42:28, 38:25 - 15:12)



Najviac bodov: Tatum 60 (5 trojok), J. Brown 17, Nesmith 16 - Derozan 30 (14 asistencií), D. Murray a L. Walker po 24





CLEVELAND CAVALIERS - WASHINGTON WIZARDS 93:122 (30:35, 22:23, 16:33, 25:31)



Najviac bodov: Sexton 22, Osman 14, J. Allen 13 (11 doskokov) - Beal 19, Neto 17, Westbrook 15 (12 doskokov, 11 asistencií)





BROOKLYN NETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 109:128 (25:23, 32:36, 24:35, 28:34)



Najviac bodov: Irving 28, Jeff Green 16, M. James 15 - Lillard 32 (8 trojok), Nurkič 23 (11 doskokov), N. Powell 19





MEMPHIS GRIZZLIES - ORLANDO MAGIC 92:75 (19:20, 20:23, 36:15, 17:17)



Najviac bodov: Brooks 20, Valančiunas 14 (15 doskokov), Anderson 13 - Cole Anthony a Bamba (11 doskokov) po 15, Hampton 11





CHICAGO BULLS - MILWAUKEE BUCKS 98:108 (16:28, 28:24, 19:28, 35:28)



Najviac bodov: C. White 21, Vučevič 17 (15 doskokov), Theis 16 (10 doskokov) - Middleton a B. Lopez po 22, Portis (14 doskokov) a Jrue Holiday po 16





PHOENIX SUNS - UTAH JAZZ 121:100 (39:23, 29:29, 28:20, 25:28)



Najviac bodov: Booker 31, Mikal Bridges 18, Paul 12 - Bojan Bogdanovič 22, Ingles a Clarkson po 12





LOS ANGELES LAKERS - SACRAMENTO KINGS 106:110 (23:30, 33:25, 32:23, 18:32)



Najviac bodov: A. Davis 22 (11 doskokov), Drummond 17, L. James 16 - Haliburton 23 (10 asistencií), Holmes 22, T. Davis 15

New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns sa posunuli do čela NBA, keď v priamom súboji dvoch najlepších tímov zdolali Utah Jazz hladko 121:100. Devin Booker k tomu prispel najviac a to 31 bodmi. Suns v zápase ani raz neprehrávali.Utahu chýbali pre zranenia najlepší strelec Donovan Mitchell i prvý rozohrávač Mike Conley.povedal podľa AP tréner Phoenixu Monty Williams.Jayson Tatum si vylepšil kariérne maximum na 60 bodov a Boston Celtics aj vďaka tomu vyhrali nad San Antoniom Spurs 143:140 po predĺžení. Rozhodujúcu trojku 16 sekúnd pred koncom dodatočnej päťminútovky premenil Jaylen Brown. Boston dokázal zvíťaziť, hoci prehrával aj o 32 bodov.Tatum vyrovnal klubový rekord Larryho Birda, vlastné maximum vylepšil o sedem bodov. Vo veku 23 rokov sa stal druhým najmladším hráčom histórie, ktorý dal 60 bodov. Skôr to dokázal súčasný líder Phoenixu Devin Booker.nadchýnal sa po zápase Tatum.Do zostavy Los Angeles Lakers sa vrátil po zranení LeBron James, no jeho tím podľahol doma Sacramentu Kings 106:110. Úradujúci MVP finále zaznamenal 16 bodov, Anthony Davis viedol mužstvo s 22 bodmi a 11 doskokmi. Za víťazov si pripísal 23 bodov a 10 asistencií Tyrese Haliburton.James má za sebou najdlhšiu absenciu na palubovkách v kariére. Svojmu tímu chýbal 20 zápasov.popísal svoje pocity 36-ročný hviezdny veterán. Lakers bez neho v zostave zaznamenali 8 výhier a 13 prehier a klesli z 2. priečky na západe na piatu.Najlepší tím Východnej konferencie Brooklyn prehral doma hladko s Portlandom 109:128. Za Nets nenastúpil hviezdny Kevin Durant, ktorého po dlhom zranení klub nenecháva hrať dva zápasy v dvoch dňoch.Svojho najlepšieho hráča nemali k dispozícii ani Milwaukee Bucks, no aj bez Jannisa Antetokunmpa dokázali presvedčivo vyhrať na palubovke Chicaga bojujúceho o play off. Bulls sú prví pod čiarou postupu do vyraďovacej časti a strácajú už tri zápasy na Washington, ktorý uspel v Clevelande. Russel Westbrook si v zápase pripísal 31. triple double v sezóne - 15 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.