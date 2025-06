Boston vymenil Holidaya do Portlandu

Boston 24. júna (TASR) - Americký basketbalista Jrue Holiday bude opäť hrať za Portland. Predtým pôsobil v Bostone a Celtics pomohol vlani k ich rekordnému 18. titulu v NBA.



Podľa televízie ESPN za neho získal Boston od Portlandu Anferneeho Simonsa a dvoch hráčov draftovaných v druhom kole. Informovala o tom aj agentúra AP, ktorá sa odvolala na svoj vlastný zdroj.



Holidaya vymenili z Milwaukee Bucks do Portlandu v septembri 2023, Bucks za neho získali Damiana Lillarda. Holiday však o niekoľko dní neskôr vymenili do Bostonu a v júni minulého roka získal svoj druhý titul v kariére. Prvý získal v roku 2021 s Milwaukee. Hral aj v New Orleans a vo Philadelphii.