Boston vyradí číslo 33, Chárov dres vyvesí pod strechu TD Garden
Chára strávil v Bostone 14 sezón v období rokov 2006-2020, pričom počas celého pôsobenia v tíme zastával funkciu kapitána. V roku 2011 priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára.
Autor TASR,aktualizované
Boston 6. októbra (TASR) - Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára sa dočká 15. januára budúceho roka obrovskej pocty od Bostonu Bruins. Klub zámorskej NHL, v ktorom strávil 14 sezón počas hráčskej kariéry a v súčasnosti v ňom pôsobí ako poradca a mentor pre hokejové operácie, definitívne vyradí jeho číslo 33 a vyvesí dres slovenského obrancu pod strechu štadióna TD Garden.
Chára sa dozvedel o chystajúcej sa pocte počas uplynulého týždňa z úst prezidenta klubu Cama Neelyho. Ten zaviedol 48-ročného Slováka do priestorov domovského stánku Bruins, pričom všetko snímali klubové kamery. „Dôvod, prečo sa tu nachádzame je ten, že medzi vyradené čísla 24 a 77, pôjde v tejto sezóne tvoje číslo 33,“ povedal vo videu Neely. Chára zostal zaskočený, keďže túto informáciu neočakával. „O môj Bože. Ďakujem veľmi pekne, je to neuveriteľná pocta. Ani neviem, čo mám povedať, dostali ste ma. Som šokovaný, prekvapený a vďačný,“ reagoval bezprostredne dojatý Chára, ktorého dres bude visieť medzi menami Raya Bourquea a Terryho O'Reillyho. Boston doteraz vo svojej histórii vyradil 12 čísel, ktoré už nemôžu obliekať v organizácii Bruins žiadni hráči.
Chára strávil v Bostone 14 sezón v období rokov 2006-2020, pričom počas celého pôsobenia v tíme zastával funkciu kapitána. V roku 2011 priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára. Za Boston odohral vyše 1000 zápasov, celkovo ich absolvoval počas 24-ročnej kariéry NHL v základnej časti až 1680, čo je historický rekord medzi obrancami. V roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny, o dva roky pridal do svojej zbierky aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra súťaže. Šesťkrát si zahral v Zápase hviezd NHL. Profiligovú kariéru ukončil v roku 2022 ako hráč New Yorku Islanders.
Pred nadchádzajúcou sezónou NHL sa vydal na funkcionársku dráhu. Vo svojej novej úlohe bude úzko spolupracovať s hráčmi aj realizačným tímom Bruins, aby radil organizácii v kľúčových oblastiach. Jeho hlavnými úlohami budú budovanie vzťahov a posilňovanie komunikácie medzi hráčmi a trénermi, účasť na tréningoch a domácich zápasoch a poskytovanie podpory pri rozvoji obrancov mimo ľadu. Bude pomáhať aj tímu, ktorý má na starosti rozvoj mužstva a bude aj v pravidelnom kontakte s mladíkmi na farme v AHL.
Slávnostné vyvesenie dresu zažil naposledy zo Slovákov v roku 2022 bývalý útočník Marián Hossa, ktorého kariéru v drese s číslom 81 si uctilo Chicago Blackhawks. Pod strechou štadióna „jastrabov“ visí aj dres slovenského rodáka Stana Mikitu s číslom 21.
