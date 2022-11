Boston vyrovnal rekord, New Jersey na víťaznej vlne

Na snímke vľavo v bielom drese slovenský hokejista Tomáš Tatar New Jersey Devils čaká pred bránkou brankára Ottawy Senators Cama Talbota v zápase zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators - New Jersey Devils (1:5) v Ottawe 19. novembra 2022. Foto: TASR/AP

New York 20. novembra (TASR) - S výnimkou Vancouveru a Arizony nastúpili v sobotňajšom programe hokejovej NHL všetky tímy z 32-členného pelotónu. Večerné zápasy v zámorí sa niesli v rámci kampane boja proti rakovine “Hockey Fights Cancer.”Výbornú formu potvrdili hokejisti New Jersey, v Ottawe vyhrali 5:1 a zaznamenali dvanásty triumf za sebou. Už len jedno víťazstvo ich delí od vyrovnania klubového rekordu z roku 2001. “Diabli” sú tretím tímom v histórii NHL, ktorý zaznamenal dvanásťzápasovú víťaznú sériu po tom, ako v predchádzajúcej sezóne nepostúpil do play off. Rekord v tomto smere drží Columbus Blue Jackets (16 v sezóne 2016-17).Rekord NHL vyrovnali hokejisti Bostonu. Bruins zdolali doma Chicago 6:1 a vyhrali úvodných jedenásť domácich zápasov od začiatku sezóny, čo sa predtým podarilo len hráčom Chicaga Blackhawks (1963-64) a Floridy Panthers (2021-22).Prvý gól “medveďov” zariadili strelec David Pastrňák a asistenti Brad Marchand s Patriceom Bergeronom. Všetci traja sa jednom góle podieľali 88., čo je druhý najlepší zápis v histórii klubu. Ken Hodge, Phil Esposito a Wayne Cashman pripravili spoločne 103 gólov Bostonu. Charlie McAvoy zaznamenal štyri asistencie, v klubovej histórii mali spomedzi obrancov viac gólových nahrávok v jednom zápase len trio Bobby Orr (6 a 5), Glen Wesley (5) a Ray Bourque (dvakrát 5).Mitchell Marner zaznamenal pri víťazstve Toronta nad Buffalom (5:2) dve asistencie a bodoval v dvanástom zápase za sebou. Na prelome marca a apríla mal trinásťzápasovú bodovú sériu. Stal sa len druhým hráčom v klubovej histórii s dvomi dvanásťzápasovými sériami s bodom. Pred ním to dosiahol Lorne Carr (14 v sezóne 1942-43 a 13 v 1943-44). Rekord Maple Leafs drží Eddie Olczyk, ktorý bodoval v 18 dueloch za sebou.K víťazstvu Toronta prispel aj Mark Giordano, ktorý strelil svoj 13. gól v oslabení a v historickom poradí medzi obrancami vyrovnal zápis Chrisa Cheliosa. Lídrom v tejto štatistike je Mark Howe (28), druhý ja Paul Coffey (20) a o tretie miesto sa delia Ray Bourque a Bobby Orr (16).Prvé čisté konto v drese Colorada vychytal Alexandar Georgijev, ktorý zaznamenal vo Washingtone 32 zákrokov a jeho tím vyhral 4:0. O jeden zákrok viac mal pri svojom prvom čistom konte v drese Avalanche slovenský brankár Peter Budaj (12. marca 2006).