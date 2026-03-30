Boston zdolal Charlotte 114:99 a postúpil do play off
Autor TASR
New York 30. marca (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Charlotte Hornets 114:99 a ako štvrtý tím si zaistili miestenku do play off.
Spolu s druhým tímom Východnej konferencie má istotu účasti aj prvý Detroit a na západe Oklahoma a San Antonio. Boston potiahol k víťazstvu Jayson Tatum, ktorý nazbieral 32 bodov, osem asistencií a päť doskokov.
Úradujúci šampióni z Oklahoma City Thunder zvíťazili nad New Yorkom Knicks 111:100. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, Jalen Williams pridal 22 b. Los Angeles Clippers zvíťazili nad Milwaukee 127:113 a sériu výhier natiahli na päť duelov.
Turecký pivot Alperen Sengun zaznamenal 36 bodov a 14 doskokov a pomohol k vysokej výhre Houstonu nad New Orleans 134:102. Brooklyn zdolal Sacramento 116:99 a ukončil desaťzápasovú sériu prehier.
výsledky:
Milwaukee - LA Clippers 113:127, Indiana - Miami 135:118, Brooklyn - Sacramento 116:99, Charlotte - Boston 99:114, Portland -Washington 123:88, Toronto - Orlando 139:87, New Orleans - Houston 102:134, Oklahoma - NY Knicks 111:100, Denver - Golden State 116:93
