Boston zdolal Indianu aj v druhom finále Východnej konferencie

NBA - semifinále play off



finále Východnej konferencie - 2. zápas:



Boston Celtics - Indiana Pacers 126:110

/stav série: 2:0/

Boston 24. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu využili naplno domáce prostredie a vo finálovej sérii Východnej konferencie NBA vedú nad Indianou Pacers už 2:0 na zápasy. V noci na piatok zvíťazili Celtics v druhom meraní síl na svojej palubovke 126:110.K triumfu ich potiahol Jaylen Brown, ktorý zaznamenal 40 bodov a vyrovnal si svoje kariérové maximum v play off. Boston tak prvýkrát vo vyraďovacej časti zvládol prvé dva domáce stretnutia. V predošlých kolách proti Miami a Clevelandu prehral druhý zápas. Indiana rovnako ako proti New York Knicks neuspela v úvodných dueloch na palubovke súpera. Pre zranenie nedohral v tíme hostí Tyrese Haliburton, ktorý odišiel do šatne na konci tretej štvrtiny. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v Indiane, kde má domáci tím v tohtoročnej play off bilanciu 6-0.