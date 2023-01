Boston zdolal New Orleans 125:114, Brown dal 41 bodov

NBA - výsledky:



Detroit - Minnesota 135:118, Washington - Chicago 100:97, Atlanta - Milwaukee 105:114, Sacramento - Houston 135:115, New York - Indiana 119:113, Memphis - San Antonio 135:129, Denver - Phoenix 126:97, Boston - New Orleans 125:114



New York 12. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu potvrdili v zámorskej NBA post lídra súťaže, keď si doma poradili s New Orleans 125:114. Najlepším strelcom bol so 41 bodmi Jaylen Brown.Boston uspel aj napriek absencii Marcusa Smarta a Roberta Williamsa III. Hosťom zasa pre zranenia chýbali Zion Williamson a Brandon Ingram, strelecky sa darilo C.J. McCollumovi s 38 bodmi.Milwaukee uspelo na palubovke Atlanty 114:105. Jannis Antetokounmpo dosiahol za hostí svoje sezónne strelecké minimum, keď dosiahol iba sedem bodov, no zaznamenal 18 doskokov a 10 asistencií.Ja Morant sa po dvojzápasovej pauze vrátil 38 bodmi a Memphis zdolal San Antonio 135:129. Domáci dosiahli už ôsme víťazstvo za sebou. Nikola Jokič pomohol 21 bodmi, 18 doskokmi a deviatimi asistenciami k triumfu Denveru nad Phoenixom 126:97.