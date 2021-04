Boston zvíťazil nad Philadelphiou 4:2, Bergeron s hetrikom

výsledky:



Carolina - Florida 5:2

Columbus - Tampa Bay 4:2

New Jersey - Buffalo 3:5

New York Islanders - Washington 1:0

New York Rangers - Pittsburgh 8:4

Philadelphia - Boston 2:4

Detroit - Nashville 2:3 pp a sn

Chicago - Dallas 4:2

San Jose - Anaheim 1:5

New York 7. apríla (TASR) - Kanadský útočník Patrice Bergeron zaznamenal hetrik pri výhre hokejistov Bostonu nad Philadelphiou 4:2 v zápase NHL. Center prvej formácie Bruins sa v zámorskej profilige dostal na métu 900 kanadských bodov.Triumf hostí spolurežíroval Brad Marchand, ktorý si pripísal štyri body za gól v oslabení a tri asistencie. Na súpiske Bostonu chýbal pre pozitívny test na koronavírus slovenský brankár Jaroslav Halák.Obranca Christián Jaroš absolvoval v noci na stredu debut v drese San Jose Sharks. Nastúpil na prvý duel v prebiehajúcej sezóne od januárovej výmeny z Ottawy Senators, jeho tím podľahol doma Anaheimu 1:5 a ukončil sériu štyroch triumfov.