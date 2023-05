Boston zdolal Philadelphiu a postúpil, Tatum s rekordom

semifinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Bostonu Celtics - Philadelphia 76ers 112:88 /konečný stav série 4:3, postúpil Boston/

Boston 15. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics sa prebojovali do finále Východnej konferencie v zámorskej NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 2. kola play off zdolali na svojom štadióne Philadelphiu 76ers vysoko 112:88 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Hrdinom duelu bol Jayson Tatum, ktorý zaznamenal 51 bodov a vytvoril rekord NBA v 7. dueloch play off.Boston sa prebojoval do konferenčného finále druhý rok po sebe. Tatum nazbieral 25 bodov už v prvej polovici a ďalších 17 v tretej štvrtine, ktorú Celtics vyhrali 33:10 a rozhodli v nej o svojom triumfe. V ďalšom kole narazia na Miami Heat.