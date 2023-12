Boston zdolal Philadelphiu, Denver uspel na palubovke Phoenixu

NBA - sumáre:



Orlando Magic - Washington Wizards 130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)



najviac bodov: F. Wagner 37, Banchero 28 (13 doskokov), M. Wagner 18 - Kuzma 27, Gafford 18 (11 doskokov), Kispert 15



Boston Celtics - Philadelphia 76ers 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)



najviac bodov: Tatum a White po 21, Horford a Brown po 20 - Beverley 26, Melton 21, Covington 18



Toronto Raptors - New York Knicks 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)



najviac bodov: Barnes 29, Siakam 21, Pöltl 12 (12 doskokov) - Brunson 22, DiVincenzo 21, Randle 20 (10 doskokov)



Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)



najviac bodov: Williams a Jones po 16, Curry 12 - Bane 30, Nowell 19, Aldama 17 (12 doskokov)



New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)



najviac bodov: Valančiunas 24, McCollum 19, Murphy 18 - Vassell 14, Sochan 13, Collins a Champagnie po 12



Phoenix Suns - Denver Nuggets 111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)



najviac bodov: Nurkič 31, Durant 30 (11 asistencií), Gordon 16 - Jokič 21 (16 asistencií), Jackson 20, Porter 19 (10 doskokov)

New York 2. decembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na sobotu nad Philadelphiou 125:119 a potvrdili post lídra NBA. Sixers chýbali dvaja najlepší strelci tímu Joel Embiid a Tyrese Maxey, najviac bodov v ich drese dal Patrick Beverley - 26. Líder Celtics Jayson Tatum dostal v závere tretej štvrtiny druhú technickú a duel nedohral, no aj tak bol spoločne s Derrickom Whiteom najlepším strelcom mužstva s 21 bodmi. V druhom šlágri dňa zvíťazil Denver vo Phoenixe 119:111.MVP uplynulej sezóny Embiid chýbal Philadelphii v druhom stretnutí za sebou pre chorobu, napriek tomu mali Sixers šancu na triumf. Ešte dve a pol minúty pred koncom viedli, no Celtics zvládli koncovku aj bez Tatuma, ktorý musel putovať predčasne pod sprchy druhýkrát v kariére. "" posťažoval sa Tatum podľa AFP. Boston je na čele Východnej konferencie o jeden duel pred Orlandom, ktoré zdolalo Washington 130:125.Kevin Durant prekonal v drese Phoenixu osobný míľnik, keď si zapísal 30 bodov a 11 asistencií a posunul sa na 10. priečku historickej tabuľky strelcov NBA. Duel proti Denveru však bol predovšetkým súbojom balkánskych pivotov a vzišiel z neho víťazne úradujúci MVP finále Nikola Jokič, keď zaznamenal 21 bodov a 16 asistencií. Nuggets hrali bez Jamala Murrayho, napriek tomu každý hráč základnej päťky dal aspoň 15 bodov a celé mužstvo zaknihovalo dokopy 38 asistencií.uviedol Jokič.Jusuf Nurkič si vylepšil sezónne maximum na 31 bodov, no v úplnom závere nedokázal svojho bývalého spoluhráča ubrániť čisto a vyfauloval sa. Phoenix nastúpil bez Devina Bookera, ktorý má problémy s členkom.vyzdvihol protivníka kouč Suns Frank Vogel. Denveru patrí na západe 2. priečka o jeden duel za Minnesotou.Líder Dallasu Luka Dončič dostal voľno, aby mohol byť pri narodení dcéry a Mavericks doma prekvapujúco podľahli zraneniam sužovanému Memphisu 94:108. Pre problémy s bedrom nenastúpil ani Victor Wembanyama a San Antonio bez neho neuspelo 14-krát v sérii, keď prehralo v New Orleanse 106:121.