Boston zdolal vo štvrtom zápase Miami 102:82 a vyrovnal sériu na 2:2

Semifinále play off NBA



finále Východnej konferencie - 4. zápas:



Boston - Miami 102:82

/stav série: 2:2/

New York 24. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na utorok vo štvrtom zápase finále Východnej konferencie play off NBA nad Miami Heat 102:82 a vyrovnali stav série na 2:2. Domácich potiahol k výhre Jayson Tatum, autor 31 bodov a ôsmich doskokov. Miami nestačilo ani 23 bodov Victora Oladipa. Séria sa presúva späť do Miami, piaty súboj je na programe v noci na štvrtok o 2.30 SELČ.