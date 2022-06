Boston zmazal proti Warriors manko 15 bodov, ujal sa vedenia vo finále

NBA - finále, 1. zápas:



Golden State Warriors - Boston Celtics 108:120 (32:28, 22:28, 38:24, 16:40)



Zostavy a body: Curry 34 (7 trojok), Wiggins 20, Thompson 15, Green (11 doskokov) a Looney po 4 (Porter 12, Poole 9, Iguodala 7, Kuminga, Toscano-Anderson, Lee a Moody po 0 - Horford 26 (6 trojok), Brown 24, Smart 18, Tatum 12 (13 asistencií), R. Williams 8 (White 21, Pritchard 8, Theis 3, G. Williams, Kornet, Morgan, Fitts, Hauser a Stauskas po 0), TH: 15/11 - 16/13, trojky: 19:21, 18.064 divákov



/stav série: 0:1/

San Francisco 3. júna (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics vstúpili úspešne do finále NBA 2021/2022, na palubovke Golden State Warriors zvíťazili 120:108. Duel rozhodla štvrtá štvrtina, ktorú hostia vyhrali 40:16 a postarali sa o obrat v stretnutí, v ktorom prehrávali aj o 15 bodov. Celtics potiahol s 26 bodmi veterán Al Horford, deň pred svojimi 36. narodeninami. Domácim nestačilo 34 bodov Stephena Curryho.Boston potvrdil, že má vyrovnanejší káder a väčšie množstvo útočných možností. V zápase uspel, hoci sa veľmi nedarilo jeho tradičnému ťahúňovi Jaysonovi Tatumovi, ktorý trafil iba 3 zo 17 striel z poľa. Tatum však aspoň dokázal zásobovať spoluhráčov a k 12 bodom pridal 13 asistencií. Obe mužstvá výborne strieľali spoza trojkového oblúka, Celtics v tomto ukazovateli napokon zvíťazili 21:19. V záverečnej štvrtine Boston premenil 9 z 12 trojok, Horford trafil 6 z 8 pokusov.vyhlásil podľa agentúry AP Horford, ktorý mal doteraz na konte 141 zápasov v play off, no žiadnu účasť vo finále.Warriors nedokázali zužitkovať lepší vstup do duelu. Stephen Curry dal už v prvej dvanásťminútovke 21 bodov, keď premenil šesť trojok. Predviedol najlepší výkon hráča vo štvrtine, odkedy strelil Michael Jordan 22 bodov v roku 1993.pripomenul kouč Golden State Steve Kerr.Druhý duel je na programe v noci na pondelok. Hrať sa bude od 2.00 SELČ.