Boston zostáva stopercentný, Philadelphia uspela štvrtýkrát v sérii

NBA - sumáre:



Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)



najviac bodov: Embiid 26 (11 doskokov), Oubre 25, Maxey 22 (10 asistencií) - Durant 31, Gordon 13, Nurkič 11





Indiana Pacers - Charlotte Hornets 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)



najviac bodov: Haliburton 43 (12 asistencií), Hield 19, Turner 14 - Williams 27, Hayward 23, Rozier 22





Orlando Magic - Los Angeles Lakers 120:101 (39:25, 28:26, 34:29, 19:21)



najviac bodov: F. Wagner 26, Banchero 25 (10 asistencií), Anthony 14 - Davis 28 (13 doskokov), James 24, Reaves 20





New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 105:123 (35:27, 25:26, 23:41, 22:29)



najviac bodov: Williamson 25, Ingram 16, Hawkins 15 - Young 22 (12 asistencií), Johnson 21 (11 doskokov), Murray 20





Brooklyn Nets - Boston Celtics 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33)



najviac bodov: Thomas 27, Bridges a Dinwiddie po 19 - Tatum 32 (11 doskokov), Brown 23, Porziňgis 22





Houston Rockets - Sacramento Kings 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)



najviac bodov: Brooks 26, Smith (11 doskokov) a VanVleet (12 asistencií) 21 - Monk 18, Barnes 13, McGee 12





Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)



najviac bodov: Edwards 31, Towns 25, Reis 16 - Markkanen 22, Collins a Horton-Tucker po 14





Denver Nuggets - Chicago Bulls 123:101 (23:22, 28:31, 35:21, 37:27)



najviac bodov: Jokič 28 (16 doskokov), Porter 27, Jackson 16 - Vučevič 19, DeRozan 17, Carter 16

New York 5. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu sú aj naďalej v NBA bez prehry. V noci na nedeľu zvíťazili na palubovke Brooklynu 124:114 a uspeli aj v piatom stretnutí sezóny. Philadelphia zdolala Phoenix 112:100 a uspela vo štvrtom stretnutí v sérii, v tabuľke Východnej konferencie jej patrí 2. priečka o jeden duel za Bostonom. Na západe vedie Denver, ktorý si poradil s Chicagom 123:101.Streleckým lídrom Celtics bol ako tradične Jayson Tatum, ktorý nazbieral 32 bodov a 11 doskokov a v kariére sa už dostal cez hranicu 10.000 bodov. Vo veku 25 rokov sa stal najmladším hráčom, ktorý v drese Bostonu prekonal túto métu, čo v klube s dlhou históriou má svoju váhu. "" sršal po stretnutí spokojnosťou Tatum.Vo Philadelphii videli diváci súboj úradujúceho MVP ligy Joela Embiida a dvojnásobného MVP finále Kevina Duranta a víťazne z neho vzišiel kamerunský obor. Embiid si pripísal 26 bodov a 11 doskokov, kvalitne mu sekundoval Kelly Oubre s 25 bodmi. Bývalý hráč Suns pritom takmer vypadol z ligy, v lete bol voľným hráčom, no nik o neho neprejavil záujem. Až v septembri sa ozvali Sixers a Oubre sa v novom tíme chytil. "Leto bolo pre mňa stresujúce. Nahromadilo sa vo mne veľa energie, ktorá sa teraz vypustila. Ak hráte s najlepším hráčom na ihrisku, otvára sa vám veľa priestoru k streľbe i vnikom pod kôš. To hrá v mojom prípade veľkú úlohu," popísal príčinu svojho kariérneho znovuzrodenia stále iba 27-ročný Oubre. Durantových 31 bodov k triumfu nestačilo, Phoenix nemal k dispozícii zranené opory Devina Bookera a Bradleyho Beala.Líder Indiany Tyrese Haliburton si vyrovnal kariérne maximum 43 bodov a pridal aj 12 asistencií, no Pacers to k víťazstvu nestačilo, na domácej palubovke podľahli Charlotte Hornets o jediný bod 124:125. Nad očakávanie dobrý štart do sezóny má Orlando, ktoré zdolalo doma Los Angeles Lakers presvedčivo 120:101. Nemecký majster sveta Franz Wagner viedol mužstvo s 26 bodmi, Paolo Banchero pridal 25 a prvýkrát v kariére sa dostal na dvojciferné číslo v asistenciách, zaznamenal ich 10.