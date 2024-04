Boston zvíťazil a zaistil si výhodu domáceho prostredia v play off NBA

NBA - výsledky:



Charlotte - Portland 86:89, Washington - Los Angeles Lakers 120:125, Atlanta - Detroit 121:113, Boston - Oklahoma City 135:100, Brooklyn - Indiana 115:111, Milwaukee - Memphis 101:111, Minnesota - Toronto 133:85, New Orleans - Orlando 108:117, Phoenix - Cleveland 122:101

New York 4. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA nad Oklahomou City Thunder 135:100. Celtics dosiahli 60. víťazstvo v sezóne a zaistili si výhodu domáceho prostredia v celom play off NBA. Kristaps Porzingis zaznamenal 27 bodov a 12 doskokov, Jayson Tatum pridal 24 bodov a Jaylen Brown mal 23 bodov.Minnesota sa dostala na čelo Západnej konferencii, keď zdolala Toronto 133:85, ale už nemá šancu vyhrať základnú časť. Do konca dlhodobej časti zostáva šesť zápasov a Boston má na konte o sedem víťazstiev viac. Anthony Edwards viedol Timberwolves s 28 bodmi, Naz Reid pridal 23 bodov a Rudy Gobert mal 11 bodov a 15 doskokov.Los Angeles Lakers zvíťazili vo Washingtone 125:120. Anthony Davis zaznamenal 35 bodov a 18 doskokov, LeBron James pridal 25 bodov, deväť asistencií a sedem doskokov.Jalen Johnson zaznamenal svoje prvé triple double v kariére, keď 28 bodmi, 13 doskokmi a 11 asistenciami pomohol Atlante zvíťaziť nad Detroitom 121:113. Hosťom nepomohlo ani 50 bodov Malachiho Flynna.