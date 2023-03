Boston zvíťazil nad Černákovou Tampou 2:1 a zaistil si divízny titul

NHL - výsledky:



Boston - Tampa Bay 2:1,

Philadelphia - Detroit 3:0

Nashville - Seattle 2:7



New York 25. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu zdolali v sobotňajšom dueli NHL Tampu Bay s Erikom Černákom 2:1 a natiahli sériu víťazstiev už na šesť zápasov. Navyše si v predstihu zabezpečili titul v Atlantickej divízii. Na čele majú už 22-bodový náskok pred druhým Torontom, ktoré ich už nemôže predstihnúť. Hráči Seattlu zvládli dôležitý súboj o voľnú kartu v Západnej konferencii, keď zvíťazili na ľade Nashvillu hladko 7:2.Góly domácich strelili Patrice Bergeron a Garnet Hathaway, za Tampu skóroval v oslabení Victor Hedman. Bruins jasne kraľujú ligovej tabuľke a už dávnejšie si zaistili aj postup do play off. Vybojovali 56. výhru v základnej časti a už iba jedna im chýba k vyrovnaniu klubového rekordu zo sezóny 1970/71. Černák odohral za Lightning 17:46 min., vyslal jednu strelu na bránku, pripísal si dva hity, jednu zblokovanú strelu a mínusku.V ďalšom stretnutí si domáca Philadelphia poradila s Detroitom 3:0. Brankár Carter Hart dosiahol čisté konto, keď vykryl všetkých 29 striel hostí.