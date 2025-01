Boston zvíťazil nad Coloradom 3:1, Pastrňák s dvomi asistenciami

NHL - výsledok:



Boston - Colorado 2:1

Boston 25. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v sobotňajšom stretnutí NHL nad Coloradom 2:1. Úvodné dva góly víťazov dal Morgan Geekie, oba po prihrávke od Davida Pastrňáka, rozhodujúci presný zásah padol v 46. minúte. Český útočník následne spečatil skóre do prázdnej bránky. V drese Colorada sa prvýkrát po výmene z Caroliny predstavil aj ďalší český útočník Martin Nečas, no do kanadského bodovania sa nezapísal.