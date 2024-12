Boston zvíťazil nad Detroitom 123:99, Pritchard zaznamenal 27 bodov

NBA - sumáre:



Boston Celtics - Detroit Pistons 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)



Najviac bodov: Pritchard 27 (10 asistencií), White 23, Porzingis 19 - Holland 26, Cunningham 18, Ivey 10







Miami Heat - Toronto Raptors 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)



Najviac bodov: Herro 23, Adebayo 21 (16 doskokov), Jovič 14 - Dick 22, Pöltl 16, Agbaji 13







New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20)



Najviac bodov: McCollum 36, Murphy 21, Murray 20 - Sabonis 32 (20 doskokov), DeRozan 29, Fox 18

New York 13. decembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Detroitom Pistons 123:99. Úradujúci šampióni sa dokázali vyrovnať s absenciou Jaysona Tatuma, ktorý laboruje so zraneným kolenom. Payton Pritchard zaznamenal 27 bodov, 10 asistencií a premenil sedem trojok. Boston zdolal Detroit dvanástykrát za sebou.Pritchard dosiahol hranicu 500 trojok v kariére a stal sa desiatym hráčom histórie Celtics, ktorému sa podarilo pokoriť túto métu. "Payton je úžasný. Všetci sme čakali, že to príde. V tíme je veľa talentu a on je schopný toto predviesť v každom zápase," uviedol po dueli jeho spoluhráč Jaylen Brown.Miami zvíťazilo vo štvrtom stretnutí za sebou, na domácej palubovke zdolalo Toronto 114:104. Heat k triumfu dopomohli Tyler Herro s 23 bodmi a Bam Adebayo, ktorý zaznamenal 21 bodov a 16 doskokov. Domantas Sabonis doviedol 32 bodmi a 20 doskokmi Sacramento k víťazstvu nad New Orleans 111:109.