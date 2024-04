Boston zvíťazil nad Miami a ujal sa vedenia v sérii 1. kola play off

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Boston Celtics - Miami Heat 114:94

/stav série: 1:0/

New York 21. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics úspešne vstúpili do play off NBA. V úvodnom zápase série 1. kola zdolali v nedeľu Miami Heat 114:94. Druhý duel sa hrá v noci na štvrtok opäť v Bostone.