Boston zvíťazil v Dallase 106:99 a má na dosah titul v NBA

finále play off NBA - 3. zápas:



Dallas Mavericks - Boston Celtics 99:106



/stav série: 0:3/

Dallas 13. júna (TASR) - Basketbalisti Bostonu sú krok od zisku rekordného osemnásteho titulu v zámorskej NBA. Celtics zvíťazili v noci na štvrtok v treťom finálovom stretnutí play off na palubovke Dallasu Mavericks 106:99 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. Štvrtý duel je na programe v noci na sobotu (2.30 SELČ) opäť v Dallase.Hostí potiahli za tretím triumfom Jayson Tatum, ktorý zaznamenal 31 bodov a Jaylen Brown s 30 bodmi. Boston rozhodol o víťazstve v tretej štvrtine, vyhral ju 35:19 a viedol po nej 85:70. Celtis náskok udržali a pripísali si desiate víťazstvo v rade vo vyraďovacej časti aj bez lotyšského pivota Kristapsa Porziňgisa, absentoval pre zranenie.Kyrie Irving sa v drese domácich blysol 35 bodmi, Luka Dončič dosiahol 27 bodov a tretíkrát v kariére nedohral duel, keď sa vyfauloval. Dallas znížil bodovú stratu vo štvrtej štvrtine na jeden bod, no vyrovnať sa mu nepodarilo. Mavericks majú pred sebou náročnú úlohu, pretože ešte žiadny tím nedokázal vyhrať sériu play off NBA, keď prehrával 0:3 na zápasy.