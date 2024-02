Boston zvíťazil v New Yorku a pripísal si ôsmy triumf v sérii

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Orlando Magic 109:112 (30:32, 25:33, 30:25, 24:22)



najviac bodov: Cunningham 26, Fontecchio 17, Duren 16 (11 doskokov) - Banchero 15, Suggs, F. Wagner a M. Wagner po 14







New York Knicks - Boston Celtics 102:116 (26:30, 32:32, 26:35, 18:19)



najviac bodov: Brunson 34, Hart 16, DiVincenzo 12 - Brown 30, Porziňgis 22, Tatum 19







Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 101:86 (23:22, 19:23, 28:21, 31:20)



najviac bodov: Edwards 29, Towns 28, Conley 14 - Thomas 18, Bridges 15, Claxton 12

New York 25. februára (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Boston zvíťazil v noci na nedeľu na palubovke New Yorku 116:102 a pripísal si ôsmy triumf v sérii. Najviac bodov Celtics dal Jaylen Brown - 30. Líder Západnej konferencie z Minnesoty si poradil doma s Brooklynom 101:86.Boston ťahá najdlhšiu víťaznú šnúru v zatiaľ úspešnej sezóne a na čele východu má už výrazný náskok osem duelov pred druhým Clevelandom. "Keď príde play off, nič z tohto sa nebude počítať. Všetko to bude o konkrétnych protivníkoch. Treba na to myslieť, hrať aktívne a vyhrávať zápasy," uviedol Brown a pripomenul, že New York sa rysuje ako možný súper Bostonu v 2. kole play off. Na východe mu patrí 4. priečka.Hráči Minnesoty chceli odpovedať na domácu prehru s Milwaukee deň predtým a Brooklynu nedali šancu. Anthony Edwards zapísal 29 bodov, Karl-Anthony Towns iba o jeden menej. "Tento triumf sme zúfalo potrebovali. Stále nehráme s dostatočnou intenzitou v útoku, no v obrane sme ukázali svoju silu," zhodnotil duel tréner Minnesoty Chris Finch.Najhorší tím ligy Detroit nebol ďaleko od víťazstva proti o play off bojujúcemu Orlandu, no prehral doma 109:112. Trojkou v poslednej sekunde rozosmutnil fanúšikov Pistons Paolo Banchero.