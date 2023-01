Boston zvíťazil v San Jose 4:2

NHL - výsledky:



San Jose - Boston 2:4, New Jersey - New York Rangers 4:3 pp, Columbus - Carolina 4:3 pp a sn, Montreal - St. Louis 5:4, Ottawa - Seattle 4:8, Buffalo - Minnesota 6:5 pp, Toronto - Detroit 4:1, Edmonton - Colorado 2:3 pp, Vegas - Los Angeles 1:5





New York 8. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens v zostave aj s útočníkom Jurajom Slafkovským ukončili sedemzápasovú sériu prehier v NHL. V noci na nedeľu zdolali doma St. Louis 5:4. Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Tomáš Tatar pri víťazstve New Jersey nad New Yorkom Rangers 4:3 po predĺžení, no ani on sa do kanadského bodovania nezapísal.Slafkovský nastúpil v druhom útoku, odohral 11:58 min a pripísal si dva mínusové body. Montrealu patrí v Západnej konferencii predposledné 15. miesto. Tatar sa predstavil na ľade na 17:05 min a zaznamenal jednu plusku a jednu strelu na bráne. Devils patrí na západe 4. miesto.