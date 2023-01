Boston zvládol záver so San Antoniom, Lakers uspeli piatykrát v rade

NBA - výsledky:



San Antonio - Boston 116:121, Chicago - Utah 126:118, Dallas - New Orleans 127:117, Golden State - Orlando 101:115, Sacramento - Los Angeles Lakers 134:136



New York 8. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu uspeli v noci na nedeľu na palubovke San Antonia 121:116. Vedúci tím ligy sa proti mladému tímu v prestavbe trápil viac ako sa očakávalo, no napokon zvíťazil predovšetkým zásluhou svojho lídra Jaysona Tatuma, ktorý dal 34 bodov, vrátane rozhodujúceho koša 33 sekúnd pred koncom.Dallas sa spamätal z vysokej prehry s Bostonom a v súboji popredných tímov Západnej konferencie zdolal New Orleans 127:117. Luka Dončič zaznamenal svoj 10. triple double v sezóne - 34 bodov, 10 asistencií i doskokov. Los Angeles Lakers uspeli v piatom stretnutí v sérii, keď zvládli drámu na palubovke Sacramenta 136:134. LeBron James viedol svoj tím s 37 bodmi, kalifornský veľkoklub je stále až na 12. mieste západu, no už iba o horšie vzájomné zápasy za Utahom, ktorý drží poslednú postupovú priečku do vyraďovacej časti.