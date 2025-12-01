Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bostonu bude aj na ľade Detroitu chýbať Pastrňák

David Pastrňák (88). Foto: TASR/AP

Pastrňák naposledy nastúpil vo štvrtkovom stretnutí s New Yorkom Islanders, v ktorom Bruins zvíťazili 3:1.

Autor TASR
Boston 1. decembra (TASR) - Český hokejista David Pastrňák vynechá už tretí zápas zámorskej NHL za sebou. Dvadsaťdeväťročného útočníka naďalej trápi bližšie nešpecifikované zranenie a Bostonu nebude k dispozícii ani v stredajšom dueli na ľade Detroitu.

Pastrňák naposledy nastúpil vo štvrtkovom stretnutí s New Yorkom Islanders, v ktorom Bruins zvíťazili 3:1. V pondelok s tímom ešte netrénoval a vedenie klubu rozhodlo, že do Detroitu neodcestuje. „Stále je to na dennej báze. Dúfali sme, že už bude môcť korčuľovať, ale nejde to. Uvidíme, ako na tom bude v najbližších dňoch, ale cestovať nebude,“ uviedol tréner Bostonu Marco Sturm podľa nhl.com.

Český reprezentant je momentálne najproduktívnejším hráčom tímu, v 25 zápasoch tejto sezóny nazbieral 29 bodov za 11 gólov a 18 asistencií.
