Bostonu rozdrvil Golden State a tretíkrát vyhral o 50 a viac bodov

výsledky:



Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 116:120, Boston Celtics - Golden State Warriors 140:88, Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 88:89, Orlando Magic - Detroit Pistons 113:91, Toronto Raptors - Charlotte Hornets 111:106, Cleveland Cavaliers - New York Knicks 98:107, San Antonio Spurs - Indiana Pacers 117:105, Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 110:118

New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics triumfovali v nočnom zápase zámorskej NBA nad Golden State Warriors vysoko 140:88 a svoju víťaznú sériu natiahli už na jedenásť stretnutí. Líder súťaže je zároveň prvý klub v histórii NBA, ktorý vyhral tri zápasy v tej istej sezóne o 50 a viac bodov.Celtics v novembri zdolali Indianu 155:104 a vo februári rozstrieľali Brooklyn 136:86. Proti Golden State dosiahli tretie najvyššie víťazstvo v klubovej histórii. Jaylen Brown sa na ňom podieľal 29 bodmi, Jayson Tatum pridal 27 a oslávil svoje 26. narodeniny.Minnesota prišla o prvé miesto Západnej konferencie, keď prehrala s Los Angeles Clippers o jediný bod 88:89. Využila to Oklahoma, ktorá zvíťazila vo Phoenixe 118:110.Hviezdny Luka Dončič zaznamenal triple double za 38 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií, no jeho Dallas prehral s Philadelphiou 116:120. Dončič si tri trojciferné ukazovatele pripísal 13-krát v ročníku a tretíkrát za sebou. Najlepším strelcom 76ers bol s 28 bodmi Tobias Harris.