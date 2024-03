Boëtiusovi opäť diagnostikovali rakovinu, podstúpi chemoterapiu

Amsterdam 9. marca (TASR) - Holandskému futbalistovi Jeanovi-Paulovi Boëtiusovi opäť diagnostikovali rakovinu. Stredopoliar to oznámil v piatok s tým, že znova podstúpi liečbu chemoterapiou.



"Napriek tomu, že som rakovinu už raz prekonal, rozšírila sa mi do retroperitoneálnych uzlín. To znamená, že podstúpim chemoterapiu, po ktorej bude nasledovať rehabilitácia," citovala Boëtiusa agentúra DPA. "Netrpezlivo čakám na deň, keď budem môcť opäť hrať na plnom štadióne. Uvidíme sa tam!," dodal 29-ročný futbalista na sociálnej sieti Instagram.



Boëtiusovi prvýkrát diagnostikovali rakovinu semenníkov v septembri 2022, keď pôsobil v Herthe Berlín. Vrátil sa už po štyroch týždňoch. Od vlaňajšieho leta je bez angažmánu a počas svojej kariéry pôsobil aj Mainzi či Feyenoorde Rotterdam.