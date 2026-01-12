< sekcia Šport
Botn a Laegreid sa po smrti Bakkena predstavia v Ruhpoldingu

Autor TASR
Ruhpolding 12. januára (TASR) - Prvýkrát od smrti nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena sa jeho reprezentační kolegovia Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid postavia na štart pretekov Svetového pohára. Obaja figurujú v nominácii na podujatie v nemeckom Ruhpoldingu.
Botn našiel 26-ročného Bakkena mŕtveho 23. decembra v jeho hotelovej izbe v talianskom Lavaze. Reprezentant Nórska sa mal pripravovať v rámci predolympijského tréningového kempu. V hotelovej izbe ho našli s maskou na tréning vo vysokej nadmorskej výške.
V Ruhpoldingu (14. - 18. januára) budú viaceré reprezentačné tímy interne bojovať o miesta na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Informovala agentúra DPA.
