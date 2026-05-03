Nedela 3. máj 2026
Botswana triumfovala na domácich MS štafiet v mužoch na 4x400 metrov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Gaborone 3. mája (TASR) - Atléti z Botswany triumfovali na domácich majstrovstvách sveta štafiet v Gaborone v mužských pretekoch na 4x400 metrov. Kvarteto v zložení Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori a Busang Collen Kebinatshipi zvíťazilo v rekorde šampionátu časom 2:54,57 min. pred striebornou Juhoafrickou republikou a bronzovou Austráliou. Identické kvarteto získalo zlato aj na uplynulých MS v atletike v Tokiu.

Svetový rekord videli diváci v miešanej štafete na 4x100 metrov, kde Jamajka v zložení Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová zvíťazila s rekordným časom 39.62 s. pred Kanadou a USA. Ďalšie zlato pre Jamajku získala ženská štafeta na 4x100 metrov pred striebornou Kanadou, bronz vybojovalo Španielsko.

Dve zlaté medaily získali aj Spojené štáty americké, ktoré triumfovali v rekorde šampionátu v mixe na 4x400 metrov, keď zabehli ešte o viac ako sekundu rýchlejší čas ako pri zlate na MS v Tokiu. Na pódiu ich doplnila Jamajka a Veľká Británia. Druhé zlato získali muži na 4x100 metrov v zložení Ronnie Baker, Max Thomas, Lance Lang a Pjai Austin v čase 37.43 s. Striebro vybojovala Juhoafrická republika a bronz Nemecko.

V ženskej štafete na 4x400 metrov triumfovalo Nórsko pred Španielskom a Kanadou.



MS v štafetách /Gaborone, Botswana/:

mix 4x100 m:

1. Jamajka 39,62 s, 2. Kanada 40,23, 3. USA 40,33



mix 4x400 m:

1. USA 3:07,47 min, 2. Jamajka 3:08,24, Veľká Británia 3:09,84



ženy 4x100 m:

1. Jamajka 42,00 s, 2. Kanada 42,17, 3. Španielsko 42,31



muži 4x100 m:

1. USA 37,43 s, 2. Juhoafrická republika 37,49, 3. Nemecko 37,76



ženy 4x400 m:

1. Nórsko 3:20,96 min, 2. Španielsko 3:21,25, 3. Kanada 3:22,26



muži 4x400 m:

1. Botswana 2:54,57 min, 2. Juhoafrická republika 2:55,07, 3. Austrália 2:55,20
