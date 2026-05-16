< sekcia Šport
Bottasovi pred VC Miami ukradli jeho auto
Polícia po vyšetrovaní našla auto opustené a predpokladá sa, že ho zlodeji použili ako únikové vozidlo pri inom zločine.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Fínsky pretekár F1 Valtteri Bottas prezradil, že mu pred Veľkou cenou Miami neznámi páchatelia ukradli súkromné auto spred ubytovania. Štvrté preteky sezóny sa konali 3. mája a jazdec Cadillacu sa o krádeži dozvedel po tom, čo vyšiel zo sprchy.
Kľúče od auta značky Cadillac Escalade sa nachádzali v jeho izbe a auto bolo zamknuté. Jeho tím zareagoval rýchlo a poslal mu náhradné vozidlo, no Bottas si neskôr uvedomil, že mal v aute aj svoj preukaz na vstup do priestorov pretekov. Manažment F1 mu po telefonáte dovolil vstúpiť do „paddocku“.
Polícia po vyšetrovaní našla auto opustené a predpokladá sa, že ho zlodeji použili ako únikové vozidlo pri inom zločine. Správu priniesla agentúra DPA.
Kľúče od auta značky Cadillac Escalade sa nachádzali v jeho izbe a auto bolo zamknuté. Jeho tím zareagoval rýchlo a poslal mu náhradné vozidlo, no Bottas si neskôr uvedomil, že mal v aute aj svoj preukaz na vstup do priestorov pretekov. Manažment F1 mu po telefonáte dovolil vstúpiť do „paddocku“.
Polícia po vyšetrovaní našla auto opustené a predpokladá sa, že ho zlodeji použili ako únikové vozidlo pri inom zločine. Správu priniesla agentúra DPA.