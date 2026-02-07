< sekcia Šport
Boulterová sa stala víťazkou turnaja WTA v Ostrave
V sobotňajšom finále zdolala v súboji nenasadených hráčok Nemku Tamaru Korpatschovú v trojsetovej bitke 5:7, 6:2, 6:1.
Autor TASR
Ostrava 7. februára (TASR) - Britská tenistka Kate Boulterová triumfovala vo dvojhre na turnaji WTA 250 v Ostrave. V sobotňajšom finále zdolala v súboji nenasadených hráčok Nemku Tamaru Korpatschovú v trojsetovej bitke 5:7, 6:2, 6:1.
dvojhra - finále:
Katie Boulterová (V. Brit.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 5:7, 6:2, 6:1
Katie Boulterová (V. Brit.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 5:7, 6:2, 6:1