Boulterová sa stala víťazkou turnaja WTA v Ostrave

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ostrava 7. februára (TASR) - Britská tenistka Kate Boulterová triumfovala vo dvojhre na turnaji WTA 250 v Ostrave. V sobotňajšom finále zdolala v súboji nenasadených hráčok Nemku Tamaru Korpatschovú v trojsetovej bitke 5:7, 6:2, 6:1.



dvojhra - finále:

Katie Boulterová (V. Brit.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 5:7, 6:2, 6:1
