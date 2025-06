Bournemouth angažoval francúzskeho obrancu Trufferta z Rennes

Londýn 16. júna (TASR) - Novou posilou futbalistov AFC Bournemouth sa stal obranca Adrien Truffert. Dvadsaťtriročný Francúz prichádza na Britské ostrovy zo Stade Rennes, s účastníkom Premier League podpísal v pondelok päťročnú zmluvu.



„Pre každého futbalistu je snom hrať v Premier League. Je to jedna z najlepších a najprestížnejších líg na svete. Teším sa, že sa budem môcť otestovať na tejto úrovni, každý týždeň čeliť špičkovým hráčom a budem sa snažiť pomôcť tímu pri dosahovaní úspechov,“ uviedol pre klubový web bývalý kapitán Rennes. Belgický rodák má už na konte jeden štart vo francúzskej reprezentácii, v drese "Les Bleus" si zahral v septembri 2022 v dueli Ligy národov proti Dánsku.



Truffertov príchod do Bournemouthu naznačuje, že ľavý krajný obranca Milos Kerkez opustí AFC. Podľa britských médií smerujú kroky maďarského reprezentanta do FC Liverpool.