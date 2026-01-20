< sekcia Šport
Bournemouth angažoval maďarského stredopoliara Tótha z Ferencvárosu
V sezóne 2024/2025 získal s Ferencvárosom maďarský titul.
Autor TASR
Bournemouth 20. januára (TASR) - Maďarský futbalový stredopoliar Alex Tóth sa stal hráčom anglického Bournemouthu. Účastník Premier League za neho údajne zaplatil Ferencvárosu približne 12 miliónov eur. Tóth podpísal v novom pôsobisku zmluvu na päť a pol roka.
„Keď som vedel, že o mňa má záujem AFC Bournemouth, bol som nadšený a šťastný, pretože je to dobrý klub v Premier League, najlepšej lige na svete a v najsilnejšej lige,“ povedal Tóth. Za sebou má deväť zápasov v reprezentačnom drese. V sezóne 2024/2025 získal s Ferencvárosom maďarský titul.
„Prišiel z klubu, ktorý je zvyknutý súťažiť na najvyššej úrovni v Maďarsku a zároveň pôsobiť aj v Európe, takže sme nadšení z toho, čo nám môže priniesť,“ povedal šéf futbalových operácií Tiago Pinto.
