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Bournemouth podpísal kontrakt s uruguajským útočníkom Rodriguezom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodriguez strelil v uplynulej sezóne La Ligy sedem gólov, presadil sa aj proti Barcelone, Realu Madrid a Atleticu Madrid.

Autor TASR
Bournemouth 14. júla (TASR) - Uruguajský futbalista Alvaro Rodriguez podpísal zmluvu s Bournemouthom. Dvadsaťdvaročný útočník prichádza do anglickej Premier League zo španielskeho Elche, prestupová čiastka je podľa informácií agentúry AFP vo výške 27,5 milióna libier.

Rodriguez strelil v uplynulej sezóne La Ligy sedem gólov, presadil sa aj proti Barcelone, Realu Madrid a Atleticu Madrid. Je prvou posilou nového trénera Marca Roseho. „AFC Bournemouth s potešením oznamuje, že podpísal dlhodobú zmluvu s talentovaným mladým útočníkom Alvarom Rodriguezom,“ uviedol anglický klub vo vyhlásení.

Rodriguez je produkt akadémie Realu Madrid, za „biely balet“ debutoval v januári 2023 pod vedením Carla Ancelottiho. Pred prestupom do Elche bol na hosťovaní v Getafe. „Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť. Vždy som chcel hrať v Premier League a teraz, v deň mojich narodenín, sa tento sen stal skutočnosťou. Sníval som o tom odmalička. Keď mi môj agent povedal, že má Bournemouth o mňa záujem, nemohol som tomu uveriť. Všetko, čo som doteraz zažil, ma pripravilo na túto ďalšiu kapitolu. Teraz sa chcem naďalej zlepšovať a ukázať, čo dokážem,“ povedal Rodriguez, ktorý získal s Realom Madrid španielsky titul aj Copa del Rey.
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