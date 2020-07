Bournemouth prijal ponuku Manchestru City za Akeho

Manchester 30. júla (TASR) - Holandský futbalista Nathan Ake je krok od prestupu do Manchestru City. Jeho súčasný zamestnávateľ AFC Bournemouth, ktorý zostúpil do druhej najvyššej anglickej ligy, vo štvrtok prijal ponuku "Citizens" 40 miliónov libier.



Dvadsaťpäťročný obranca prišiel do Bournemouthu v roku 2017 za klubový rekord 20 miliónov libier z Chelsea. Za klub odohral 121 zápasov. Informoval o tom web BBC.