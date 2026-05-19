Bournemouth remizoval s Manchesterom City 1:1 a zaistil Arsenalu titul
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom utorňajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1:1 na pôde Bournemouthu a na druhom mieste stráca na Arsenal štyri body. Toto manko už nemôže v poslednom kole skresať. Arsenal vybojoval štrnásty titul vo svojej histórii a prvý od roku 2004. Medzitým boli „gunners“ päťkrát vicemajstrami, z toho trikrát v posledných troch sezónach.
Hráči City potrebovali v utorok vyhrať, aby sa udržali v boji o jedenásty titul, ktorý získali naposledy pred dvoma rokmi. V 39. minúte strelil úvodný gól duelu 19-ročný francúzsky útočník Eli Junior Kroupi, ktorý zaskočil Gianluigiho Donnarummu zásahom k vzdialenejšej žrdi zvnútra šestnástky. V nadstavení ešte vyrovnal Erling Haaland, keď spoza skrumáže skóroval od žrde. Domáci si remízou zaistili prvú účasť v európskej súťaži v histórii a matematicky sú stále aj v hre o Ligu majstrov. City predĺžilo vo veternom zápase sériu ligových duelov bez prehry na štrnásť, Bournemouth ju natiahol na 17 stretnutí v rámci domácej súťaže.
Arsenal staval v tomto ročníku na pevnej obrane, ktorá doposiaľ inkasovala len 26 gólov, čo je s prehľadom najmenej v súťaži. Brankár David Raya zaznamenal devätnásť čistých kont a v tretej sezóne v rade získal Zlatú rukavicu. Dôležitým faktorom bola aj mentálna odolnosť mužstva, ktoré v minulosti v rozhodujúcich fázach ligy viackrát stratilo náskok. Tento raz však zvládlo aj záverečné týždne sezóny vrátane nečakanej prehry práve s Bournemouthom (1:2) a na pôde rivala Manchestru City (1:2). Prvý titul získal s tímom Španiel Mikel Arteta, ktorý je na lavičke od decembra 2019. „Gunners“ môžu navyše v tejto sezóne skompletizovať aj double - 30. mája ich čaká v Budapešti finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
Premier League - 37. kolo:
AFC Bournemouth - Manchester City 1:1 (1:0)
Góly: 39. Kroupi - 90.+5. Haaland
Prehľad držiteľov titulu v anglickej najvyššej súťaži (od roku 1889):
20 titulov - Manchester United a FC Liverpool
14 - FC Arsenal
10 - Manchester City
9 - FC Everton
7 - Aston Villa
6 - AFC Sunderland a FC Chelsea
4 - Sheffield Wednesday a Newcastle United
3 - Blackburn Rovers, Huddersfield Town, Wolverhampton Wanderers, Leeds United
2 - Preston North End, FC Burnley, FC Portsmouth, Tottenham Hotspur, Derby County
1 - Sheffield United, West Bromwich Albion, Ipswich Town, Nottingham Forest, Leicester City
Prehľad víťazov Premier League od jej vzniku:
2025/26 Arsenal
2024/25 Liverpool
2023/24 Manchester City
2022/23 Manchester City
2021/22 Manchester City
2020/21 Manchester City
2019/20 Liverpool
2018/19 Manchester City
2017/18 Manchester City
2016/17 Chelsea
2015/16 Leicester City
2014/15 Chelsea
2013/14 Manchester City
2012/13 Manchester United
2011/12 Manchester City
2010/11 Manchester United
2009/10 Chelsea
2008/09 Manchester United
2007/08 Manchester United
2006/07 Manchester United
2005/06 Chelsea
2004/05 Chelsea
2003/04 Arsenal
2002/03 Manchester United
2001/02 Arsenal
2000/01 Manchester United
1999/00 Manchester United
1998/99 Manchester United
1997/98 Arsenal
1996/97 Manchester United
1995/96 Manchester United
1994/95 Blackburn Rovers
1993/94 Manchester United
1992/93 Manchester United
