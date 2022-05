Bournemouth sa po dvoch rokoch vráti do Premier League

Londýn 4. mája (TASR) - Futbalisti AFC Bournemouth sa po dvoch rokoch vrátia do Premier League. Postup do najvyššej anglickej súťaže si vybojovali v utorňajšej domácej dohrávke 33. kola druhej ligy, v ktorej zdolali priameho konkurenta Nottingham Forest 1:0 gólom waleského útočníka Kieffera Moorea v 83. minúte.



Definitívne si tým zabezpečili druhú priečku v tabuľke. Účasť medzi elitou aj prvenstvo v The Championship už má isté FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom. Nottingham bude mať ešte šancu v play off tímov na tretej až šiestej pozícii.