Bournemouth sa s PSG dohodol na sume za prestup obrancu Zabarného

Bournemouth 26. júla (TASR) - Anglický futbalový klub AFC Bournemouth sa francúzskym klubom Paríž Saint-Germain predbežne dohodol na sume za prestup ukrajinského stopéra Iľju Zabarného. Informovala o tom stanica BBC.



Podľa zdroja by sa mala transakcia uskutočniť za 60 miliónov eur. Kluby v súčasnosti pokračujú v rokovaniach o ďalších detailoch dohody o prestupe 22-ročného obrancu. Bournemouth trvá na tom, že celková suma prestupu po zohľadnení bonusov by mala byť 70 miliónov eur.



Zabarnyj prišiel do Bournemouthu v januári 2023. V minulej sezóne odohral 39 zápasov vo všetkých súťažiach a pripísal si jednu asistenciu. Jeho súčasná zmluva s klubom platí do leta 2029. Podľa portálu transfermarkt.com je odhadovaná hodnota hráča 42 miliónov eur.