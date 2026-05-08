Piatok 8. máj 2026
Bournemouth suspendoval Jimeneza pre príspevky na sociálnych sieťach

Na archívnej snímke z 21. februára 2026 Alex Jimenez z Bournemouthu počas zápasu anglickej Premier League proti West Hamu United v Londýne. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Anglický futbalový klub AFC Bournemouth dočasne suspendoval španielskeho obrancu Alexa Jimeneza. Dôvodom má byť správanie sa 20-ročného zadáka na sociálnych sieťach.

Účastník Premier League odštartoval vyšetrovanie príspevkov hráča na sociálnych sieťach a z tohto dôvodu nebude súčasťou tímu v sobotňajšom stretnutí proti Fulhamu. „Sme si vedomí príspevkov Alexa Jimeneza na sociálnych sieťach. Chápeme závažnosť celej záležitosti a momentálne ju vyšetrujeme,“ cituje agentúra DPA stanovisko Bournemouthu. Podľa britských médií sa kauza týka nevhodnej komunikácie s neplnoletým dievčaťom.

Jimenez bol pôvodne v Bournemouthe na hosťovaní z talianskeho AC Miláno, na začiatku kalendárneho roka do Anglicka prestúpil.
