Bournemouth suspendoval Jimeneza pre príspevky na sociálnych sieťach
Jimenez bol pôvodne v Bournemouthe na hosťovaní z talianskeho AC Miláno, na začiatku kalendárneho roka do Anglicka prestúpil.
Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Anglický futbalový klub AFC Bournemouth dočasne suspendoval španielskeho obrancu Alexa Jimeneza. Dôvodom má byť správanie sa 20-ročného zadáka na sociálnych sieťach.
Účastník Premier League odštartoval vyšetrovanie príspevkov hráča na sociálnych sieťach a z tohto dôvodu nebude súčasťou tímu v sobotňajšom stretnutí proti Fulhamu. „Sme si vedomí príspevkov Alexa Jimeneza na sociálnych sieťach. Chápeme závažnosť celej záležitosti a momentálne ju vyšetrujeme,“ cituje agentúra DPA stanovisko Bournemouthu. Podľa britských médií sa kauza týka nevhodnej komunikácie s neplnoletým dievčaťom.
